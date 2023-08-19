السديس في رسالة للمدرسين: عظِّموا رسالة التسامح والاعتدال

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هنأ رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد غداً، مؤكداً على ضرورة الجد والاجتهاد في التحصيل والتطوير التعليمي.
ووجه رئيس الشؤون الدينية رسالة للمدرسين قائلاً: “عظِّموا روح التَّسامح والرِّفق، واليُسر والحِوار في الطلاب والطالبات، وعزِّزوا فيهم منهج الوسطية وفكر الاعتدال؛ إذ هم أجيال الغد وبُناة المستقبل”.
فيما وجه رسالة مماثلة للطلاب والطالبات في المملكة قائلاً: “اعتنوا بالتحصيل العلمي، واحذروا من الأفكار المخالفة، والمسالك الضَّالة، والتيَّارات المنحرفة”.
وأوصى رئيس الشؤون الدينية الطلاب والطالبات بتبني قيم التسامح والوسطية والاعتدال، والسعي لتحقيق أعلى المراتب التعليمية، بكل كفاءة وجودة، وتميُّز تعليمي.