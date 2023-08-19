Icon

6 انتصارات لـ الهلال مقابل 3 للفيحاء Icon الاتحاد يضع رمز مدينة ليفربول على المدرجات Icon المرور السري بالرياض يرصد مخالفات ومخدرات بحوزة مقيم Icon سيطر الاتحاد في 10 مباريات مقابل 3 للطائي Icon بدء التقديم على الوظائف العسكرية لرتبة جندي في قطاعات وزارة الداخلية Icon خلال أسبوع.. ضبط 15245 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود Icon نفاد تذاكر حفل تقديم نيمار ومباراة الهلال ضد الفيحاء Icon حريق يلتهم أحد المستودعات في تبوك Icon تاليسكا في طريقه لمغادرة النصر Icon في قمة العشرين.. رؤية 2030 السعودية ستكون هدفًا للدول الكبرى والمنظمات الدولية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أوصى الطلبة والطالبات بالاعتناء بالتحصيل العلمي والحذر من الأفكار الضَّالة

السديس في رسالة للمدرسين: عظِّموا رسالة التسامح والاعتدال

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
السديس في رسالة للمدرسين: عظِّموا رسالة التسامح والاعتدال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هنأ رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد غداً، مؤكداً على ضرورة الجد والاجتهاد في التحصيل والتطوير التعليمي.

عظِّموا روح التَّسامح والرِّفق

ووجه رئيس الشؤون الدينية رسالة للمدرسين قائلاً: “عظِّموا روح التَّسامح والرِّفق، واليُسر والحِوار في الطلاب والطالبات، وعزِّزوا فيهم منهج الوسطية وفكر الاعتدال؛ إذ هم أجيال الغد وبُناة المستقبل”.

قد يهمّك أيضاً
مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة بعسير

مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة بعسير

خطبة الجمعة القادمة في السعودية لبيان فضل العلم

خطبة الجمعة القادمة في السعودية لبيان فضل العلم

رسالة للطلاب والطالبات

فيما وجه رسالة مماثلة للطلاب والطالبات في المملكة قائلاً: “اعتنوا بالتحصيل العلمي، واحذروا من الأفكار المخالفة، والمسالك الضَّالة، والتيَّارات المنحرفة”.

وأوصى رئيس الشؤون الدينية الطلاب والطالبات بتبني قيم التسامح والوسطية والاعتدال، والسعي لتحقيق أعلى المراتب التعليمية، بكل كفاءة وجودة، وتميُّز تعليمي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مروجي الكوكايين والقات المخدر بجازان والطائف 
أخبار أمنية

القبض على مروجي الكوكايين والقات المخدر بجازان...

أخبار أمنية
ليلة من ليالي الطرب مع كاسيت 90
السعودية اليوم

ليلة من ليالي الطرب مع كاسيت 90

السعودية اليوم
ضبط 18 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط 18 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص...

السعودية اليوم
القبض على مقيم لتزويره الوثائق وآخر مخالف متغيب عن العمل بإقامة مزورة
أخبار أمنية

القبض على مقيم لتزويره الوثائق وآخر مخالف...

أخبار أمنية
تعليم الطائف تطلق الملتقى العلمي الصيفي للطلاب
السعودية اليوم

تعليم الطائف تطلق الملتقى العلمي الصيفي للطلاب

السعودية اليوم
43 مليون يورو تحسم انتقال موسى ديابي للنصر
الرياضة

43 مليون يورو تحسم انتقال موسى ديابي...

الرياضة
جامعة الأميرة نورة تختتم أنشطة بيوت نورة للخبرات
السعودية اليوم

جامعة الأميرة نورة تختتم أنشطة بيوت نورة...

السعودية اليوم
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء بقرية الشينة في عسير
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء بقرية الشينة...

السعودية اليوم