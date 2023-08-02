السديس: مراسم غسل الكعبة تعكس عناية السعودية وقيادتها بالحرمين وقاصديهما

رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة غسل الكعبة المشرفة وعنايتهما الفائقة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

مراسم غسل الكعبة المشرفة

وأكد الشيخ السديس أن الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة بشكل خاص تحظى باهتمام وعناية القيادة الرشيدة -أيدها الله- وذلك من خلال التطوير الدائم والمتابعة المستمرة في كافة المجالات، والتي تؤكد ما تبذله المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وفي الختام دعا معاليه الله -عز وجل- أن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا الميامين، وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها واستقرارها إنه ولي ذلك والقادر عليه.

فيديو | نيابة عن الملك.. نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان يتشرف بغسل الكعبة المشرفة#الإخبارية pic.twitter.com/dUdVxWcLHd — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 2, 2023

فيديو | مشاهد مباشرة لغسيل الكعبة المشرفة من الداخل#الإخبارية pic.twitter.com/KFkZqsX85Q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 2, 2023