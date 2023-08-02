تطييب وتبخير أجواء المسجد الحرام بعد الانتهاء من غسل الكعبة المشرفة السديس: مراسم غسل الكعبة تعكس عناية السعودية وقيادتها بالحرمين وقاصديهما بالصور.. الانتهاء من مراسم غسل الكعبة المشرفة احتساب نسبة التذبذب لسهم أماك بسعر 58.10 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء طرح لوحات مميزة عبر أبشر لمدة يومين انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205.5 ريال أجواء حارة جدًا نهارًا بمعظم المناطق وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنورة رياح نشطة وأتربة وأمطار رعدية على 7 مناطق
رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة غسل الكعبة المشرفة وعنايتهما الفائقة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.
وأكد الشيخ السديس أن الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة بشكل خاص تحظى باهتمام وعناية القيادة الرشيدة -أيدها الله- وذلك من خلال التطوير الدائم والمتابعة المستمرة في كافة المجالات، والتي تؤكد ما تبذله المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وفي الختام دعا معاليه الله -عز وجل- أن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا الميامين، وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها واستقرارها إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فيديو | نيابة عن الملك.. نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان يتشرف بغسل الكعبة المشرفة#الإخبارية pic.twitter.com/dUdVxWcLHd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 2, 2023
فيديو | مشاهد مباشرة لغسيل الكعبة المشرفة من الداخل#الإخبارية pic.twitter.com/KFkZqsX85Q
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 2, 2023
فيديو | مشاهد مباشرة من داخل الكعبة المشرفة #الإخبارية pic.twitter.com/7HwBHdI6B5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 2, 2023