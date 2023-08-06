Icon

الأحساء بطلاً لبطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا وتكريم “المواطن” Icon طالب يبتكر تقنية لتنظيف المنزل وقت النوم Icon 35 وظيفة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.9 ريال Icon السعودية .. العقل الدبلوماسي المدبر وصانع السلام بالعالم Icon السعودية دولة سلم وسلام منذ عهد الملك المؤسس Icon انخفاض أرباح “زين السعودية” 7% إلى 124 مليون ريال Icon موجة حارة على الشرقية والحرارة تصل لـ 48 Icon انخفاض أرباح “أماك” 10.6 مليون ريال خلال الربع الثاني Icon أجواء حارة جدًا نهارًا على معظم المناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
آمال أوكرانية عريضة بمفاوضات جدة

السعودية .. العقل الدبلوماسي المدبر وصانع السلام بالعالم

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
السعودية .. العقل الدبلوماسي المدبر وصانع السلام بالعالم
المواطن - - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

أثبتت المملكة العربية السعودية دورها كصانع سلام في الكثير من القضايا الحيوية بالعالم، حيث لعبت دورًا دبلوماسيًا قويًا خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو الدور الذي مكنها من استضافة اجتماع لمُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة.

السعودية تلعب دور العقل الدبلوماسي المدبر

وقالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية إن السعودية لعبت دورًا نشطًا للغاية في اجتماع “كوبنهاغن” والآن تلعب دور المضيف، والدور التالي لها هو العقل الدبلوماسي المدبر، حيث تستضيف جدة العشرات من مستشاري الأمن القومي وكبار المسؤولين، لحضور محادثات حول الأزمة الأوكرانية بدأت منذ أمس الجمعة.

قد يهمّك أيضاً
السد يتجاوز أهلي طرابلس ويتأهل في الصدارة

السد يتجاوز أهلي طرابلس ويتأهل في الصدارة

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

ويعد الهدف من محادثات جدة هو الجمع بين البلدان من كافة الأرجاء، مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، من أجل الالتفاف حول الجهود الأوكرانية للتوسط في خطة سلام.

السعودية صانع السلام بالحرب الروسية الأوكرانية

قطعت المملكة العربية السعودية شوطًا دبلوماسيًا طويلاً في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وظلت على اتصال مباشر مع موسكو، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى التوسط في اتفاق لإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم إلى روسيا.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من عدم حضور الجانب الروسي للمفاوضات، إلا أنه من المتوقع أن تُطلع السعودية روسيا على نتائج المحادثات.

بنود خطة السلام الأوكرانية

من جانبها، تقف أوكرانيا بقوة وراء المبادرة السعودية، وقال الرئيس الأوكراني هذا الأسبوع إنه يرى في محادثات جدة خطوة على الطريق نحو قمة سلام عالمية، ويأمل أن تُعقد القمة في الخريف. في حين أنه من الممكن عقد اجتماع على مستوى رؤساء الدول والحكومات في سبتمبر المقبل ضمن اجتماعات مجموعة العشرين.

ومن المرجح أن تكون أحد البنود الرئيسية لخطة أوكرانيا للسلام المكونة من 10 نقاط هو شرط أن تعيد روسيا تأكيد وحدة أراضي أوكرانيا وتسحب جميع قواتها من البلاد، وهو أمر محظور مناقشته بالنسبة لبوتين، ولكن لا يزال المشاركون في الاجتماع يأملون في إحراز تقدم ملموس.

أهم القضايا المطروحة في مفاوضات جدة

من جهتها قالت وكالة “بلومبرغ” إنه في المرحلة الحالية للحرب بين روسيا وأوكرانيا قد يكون إمالة ميزان الرأي الدولي هو أفضل طريقة لجلب الجانبين إلى طاولة المفاوضات، والمملكة العربية السعودية يمكنها القيام بذلك الدور الهام.

وستتمحور المناقشات في جدة على مدار يومين حول 10 مواضيع فرعية. وفقًا لوثيقة اطلعت عليها “بوليتيكو”، فإن هذه الوثيقة تشمل موضوعات مثل الغذاء وأمن الطاقة؛ والإفراج عن السجناء والأسرى والذين تم ترحيلهم من البلاد قسرًا، بمن فيهم الأطفال؛ بالإضافة إلى موضوعات الأمن البيئي وإمكانية تشكيل محكمة جرائم حرب.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

13 وظيفة شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

13 وظيفة شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
ودية الرجاء المغربي تحبط السد قبل البطولة العربية
آخر الاخبار

ودية الرجاء المغربي تحبط السد قبل البطولة...

آخر الاخبار
متوفيان دماغيًا ينقذان حياة 4 أطفال ومواطنة بجدة والرياض
السعودية اليوم

متوفيان دماغيًا ينقذان حياة 4 أطفال ومواطنة...

السعودية اليوم
مصرع وإصابة 16 عاملاً باكستانيًا أسفل جدار انهار بسبب الأمطار
العالم

مصرع وإصابة 16 عاملاً باكستانيًا أسفل جدار...

العالم
الإضرابات تطال المستشفيات والقطارات في بريطانيا
العالم

الإضرابات تطال المستشفيات والقطارات في بريطانيا

العالم
3 مروجين في حائل والمدينة بقبضة الأمن
أخبار أمنية

3 مروجين في حائل والمدينة بقبضة الأمن

أخبار أمنية
كتلة هوائية حارة تؤثر على شمال السعودية نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

كتلة هوائية حارة تؤثر على شمال السعودية...

السعودية اليوم
جماهير الطائي تكشف كيف تنجح صفقة عبدالفتاح عسيري
الرياضة

جماهير الطائي تكشف كيف تنجح صفقة عبدالفتاح...

الرياضة