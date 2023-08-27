السعودية تدرس عرضًا صينيًا لبناء محطة طاقة نووية

تدرس السعودية عرضًا صينيًا لبناء محطة للطاقة النووية في المملكة، الأمر الذي سيعطي السعوديين القوة التفاوضية مع الولايات المتحدة حيال الملف النووي.

عرض صيني لبناء محطة نووية

السعودية ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أنتدرس عرضًا صينيًا لبناء محطة للطاقة النووية في السعودية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين مطلعين على الأمر، قولهم إن شركة الصين الوطنية النووية، وهي شركة مملوكة للدولة تعرف باسم “CNNC”، قدمت عرضًا لبناء محطة نووية في المنطقة الشرقية، بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات العربية المتحدة.