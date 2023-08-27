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مع الالتزام بالقواعد الدولية لمنع الانتشار النووي

السعودية تدرس عرضًا صينيًا لبناء محطة طاقة نووية

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ صباحاً
السعودية تدرس عرضًا صينيًا لبناء محطة طاقة نووية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تدرس السعودية عرضًا صينيًا لبناء محطة للطاقة النووية في المملكة، الأمر الذي سيعطي السعوديين القوة التفاوضية مع الولايات المتحدة حيال الملف النووي.

عرض صيني لبناء محطة نووية

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن السعودية تدرس عرضًا صينيًا لبناء محطة للطاقة النووية في السعودية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين مطلعين على الأمر، قولهم إن شركة الصين الوطنية النووية، وهي شركة مملوكة للدولة تعرف باسم “CNNC”، قدمت عرضًا لبناء محطة نووية في المنطقة الشرقية، بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات العربية المتحدة.

التعاون بين الصين والسعودية

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المسؤولين السعوديين قالوا إنهم يفضلون استئجار شركة كوريا للطاقة الكهربائية (015760.KS) التابعة للدولة في كوريا الجنوبية، لبناء مفاعلات المحطة، وإشراك الخبرة التشغيلية الأمريكية.

وأوضحت “وول ستريت جورنال” أن المسؤولين السعوديين قالوا إن السعودية مستعدة للمضي قدمًا مع الشركة الصينية قريبًا. ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الصينية قولها، إن بكين ستواصل التعاون مع الرياض في مجال الطاقة النووية المدنية، مع الالتزام بالقواعد الدولية لمنع الانتشار النووي.

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تطور العلاقات الصينية السعودية

وقامت المملكة ببناء علاقات أوثق مع الصين خلال العام الماضي. وفي مارس، توسطت الصين في استئناف العلاقات بين السعودية وإيران.

وتتمتع الصين والسعودية بعلاقات تجارية واسعة النطاق في مجال الطاقة، نظرا لأن الأولى هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، والثانية أكبر مصدر.

بناء محطة للطاقة الشمسية

وتقوم شركة هندسة الطاقة الصينية، التي تديرها الدولة، ببناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 2.6 غيغاوات في منطقة الشعيبة بالسعودية، بالتعاون مع شركة المرافق السعودية “أكوا باور”، فيما سيصبح أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط.

وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ المملكة في ديسمبر من العام الماضي، فيما وصفته وزارة الخارجية الصينية بأنه “علامة فارقة في تاريخ تطور العلاقات الصينية العربية”.

ومع ذلك، سعت المملكة العربية السعودية إلى الحفاظ على التوازن بين الصين والولايات المتحدة، مع بقاء واشنطن أهم شريك أمني لها.

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