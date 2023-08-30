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ضمن إطار مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد

السعودية تستعرض جهودها في مكافحة الفساد بفيينا

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
السعودية تستعرض جهودها في مكافحة الفساد بفيينا
المواطن - واس

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تشارك المملكة العربية السعودية، بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد معالي الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في المؤتمر العالمي لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى جانب منظمات دولية أخرى ذات الصلة بمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا، خلال الفترة من 16-15 صفر 1445هـ الموافق 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023م.

وسيناقش أصحاب المعالي المعنيون والخبراء والمختصون ممثلو الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد في المؤتمر عدداً من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، ويأتي أبرزها موضوع بحث منهجيات ووضع أسس علمية لقياس معدلات الفساد للدول.

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جهود مكافحة الفساد

وبهذه المناسبة سيلقي معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كلمة المملكة، يستعرض من خلالها تجربة المملكة المحلية وجهودها الدولية وسعيها الدؤوب في مجال مكافحة الفساد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

مبادرة نزاهة العالمية

يذكر أن هذا المؤتمر يأتي ضمن إطار مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد، ويهدف إلى مناقشة التحديات التي تتعلق بتطوير منهجيات علمية لقياس معدلات الفساد عالمياً، وتحديد آليات التعاون للتغلب عليه، كما سيوفر المؤتمر فرصة للنقاش وتبادل وجهات النظر لمواضيع رئيسة أبرزها تطوير إطار إحصائي لقياس فعالية هيئات وسياسات مكافحة الفساد، واستخدام التكنولوجيا لقياس التقدم المحرز في معالجة الفساد، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة

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