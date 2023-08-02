السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة

أطلقت وزارة الخارجية ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدخول السعودية.

وحسب ما ذكرته وزارة الخارجية في إنفوجراف صادر عنها، أن ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة تتيح زيارة السعودية للدخول لمرة واحدة ولمدة إقامة تصل إلى 6 أشهر.

ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة

وتعد هذه الميزة تسهيلًا متقدمًا في إجراءات الدخول وإحدى القنوات التي يمكن لمواطني المملكة المتحدة الاستفادة منها لزيارة السعودية.

وتمنح أيضًا للراغبين في زيارة السعودية لأغراض هي الأعمال، السياحة، الدراسة، والعلاج.

آلية الحصول على الإعفاء

وعن آلية الحصول على الإعفاء، فهي تتمثل في 3 خطوات هي: