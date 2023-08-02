حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية الدفعة 69 خلال ساعات السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة ضبط 15 مقيمًا لسرقتهم 19 مركبة وتفكيك أجزائها وبيعها بجدة أولى خطوات صغار المها العربي في محمية نيوم وظائف إدارية شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن الملك سلمان يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين عدوى نادرة تقتل شاباً أمريكياً أثناء السباحة جامعة نجران تعتمد نظام الفصلين الدراسيين لعام 1445 17 فرصة استثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين بالطائف 3 مروجين في حائل والمدينة بقبضة الأمن
أطلقت وزارة الخارجية ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدخول السعودية.
وحسب ما ذكرته وزارة الخارجية في إنفوجراف صادر عنها، أن ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة تتيح زيارة السعودية للدخول لمرة واحدة ولمدة إقامة تصل إلى 6 أشهر.
وتعد هذه الميزة تسهيلًا متقدمًا في إجراءات الدخول وإحدى القنوات التي يمكن لمواطني المملكة المتحدة الاستفادة منها لزيارة السعودية.
وتمنح أيضًا للراغبين في زيارة السعودية لأغراض هي الأعمال، السياحة، الدراسة، والعلاج.
وعن آلية الحصول على الإعفاء، فهي تتمثل في 3 خطوات هي: