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تتيح الدخول مرة واحدة والإقامة حتى 6 أشهر

السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت وزارة الخارجية ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدخول السعودية.

وحسب ما ذكرته وزارة الخارجية في إنفوجراف صادر عنها، أن ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة تتيح زيارة السعودية للدخول لمرة واحدة ولمدة إقامة تصل إلى 6 أشهر.

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ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة

وتعد هذه الميزة تسهيلًا متقدمًا في إجراءات الدخول وإحدى القنوات التي يمكن لمواطني المملكة المتحدة الاستفادة منها لزيارة السعودية.

وتمنح أيضًا للراغبين في زيارة السعودية لأغراض هي الأعمال، السياحة، الدراسة، والعلاج.

آلية الحصول على الإعفاء

وعن آلية الحصول على الإعفاء، فهي تتمثل في 3 خطوات هي:

  • تعبئة طلب الإعفاء في المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية عبر الرابط (هنا).
  • يمكن تقديم الطلب قبل موعد السفر إلى السعودية بـ 90 يومًا وبحد أقصى 48 ساعة.
  • ترسل الموافقة عبر البريد الإلكتروني للمستفيد خلال 24 ساعة من تقديم الطلب.

الإعفاء الإلكتروني للتأشيرة

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