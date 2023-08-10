Icon

سعة صدر مواطن تجاه مزاح جيرانه تحظى بالإعجاب Icon لقطات اجتياح العاصفة خانون لكوريا الجنوبية وإجلاء 10 آلاف شخص Icon مقتل 150 يمنيًا خلال 7 أشهر بسبب الصواعق Icon انقلابيو النيجر يشكلون حكومة قبيل قمة حاسمة لإيكواس Icon مالي تعلق منح التأشيرات للفرنسيين Icon الهلاليون يدعمون حبيب الوطيان قبل نهائي البطولة العربية Icon السجن مدى الحياة لكويتية قتلت ابنتها وأخفت جثتها بالحمام Icon 7 خطوات لنقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور Icon الغذاء والدواء: 4 حالات يُمنع فيها استخدام الكركديه Icon 10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع بيلاروسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أهابت بالجميع التقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث

السفارة السعودية في اليابان: جميع مواطنينا بخير من آثار الأعاصير

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
السفارة السعودية في اليابان: جميع مواطنينا بخير من آثار الأعاصير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت السفارة السعودية في اليابان، سلامة جميع المواطنين السعوديين من آثار الأعاصير التي تشهدها اليابان منذ أيام.

سلامة المواطنين من آثار الأعاصير

وقالت السفارة السعودية في اليابان في منشور على منصة “إكس” إنها تتابع آثار الأعاصير، مؤكدة سلامة جميع المواطنين السعوديين، كما تواصل متابعة الأعاصير المحتملة خلال نهاية الأسبوع.

قد يهمّك أيضاً
اندلاع حريق ببناية تجارية بالإمارات

اندلاع حريق ببناية تجارية بالإمارات

رصد نوعين جديدين من الطيور بمحمية الملك سلمان

رصد نوعين جديدين من الطيور بمحمية الملك سلمان

وأهابت بالمواطنين اتخاذ الحيطة والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على الرقم التالي 09055833862.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 235 ريالاً
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ...

السوق
مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن
السعودية اليوم

مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن

السعودية اليوم
اصطدام هليكوبتر بمبنى في لاجوس النيجيرية
العالم

اصطدام هليكوبتر بمبنى في لاجوس النيجيرية

العالم
مانشستر سيتي يفاجئ الأهلي بتغريدة بشأن صفقة رياض محرز
الرياضة

مانشستر سيتي يفاجئ الأهلي بتغريدة بشأن صفقة...

الرياضة
جوردان هندرسون اتفاقي رسميًا
الرياضة

جوردان هندرسون اتفاقي رسميًا

الرياضة
جراحة نادرة لعلاج سمنة مريض تجاوز 200 كجم
السعودية اليوم

جراحة نادرة لعلاج سمنة مريض تجاوز 200...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين
وظائف

وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين

وظائف
وظائف شاغرة في فروع شركة رتال
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة رتال

وظائف