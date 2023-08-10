السفارة السعودية في اليابان: جميع مواطنينا بخير من آثار الأعاصير

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أكدت السفارة السعودية في اليابان، سلامة جميع المواطنين السعوديين من آثار الأعاصير التي تشهدها اليابان منذ أيام.
وقالت السفارة السعودية في اليابان في منشور على منصة “إكس” إنها تتابع آثار الأعاصير، مؤكدة سلامة جميع المواطنين السعوديين، كما تواصل متابعة الأعاصير المحتملة خلال نهاية الأسبوع.
وأهابت بالمواطنين اتخاذ الحيطة والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على الرقم التالي 09055833862.