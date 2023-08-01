السفير اليوناني: أينما تذهب في السعودية سترى التاريخ

أكد سفير اليونان لدى السعودية اليكسيس كونستانتوبولوس، أن من يزور السعودية ويكتشف واقعها سيتغير منظوره بالكامل عنها، مبديًا إعجابه بتاريخ السعودية بداية من العلا وكل الأماكن التي تعمق الإرث التاريخي للمملكة العربية السعودية.

تعدد الثقافات

وأشاد كونستانتوبولوس، خلال حديثه لبرنامج “الدبلوماسي” على “قناة السعودية” بتعدد الثقافات التي تتمتع بها السعودية، حيث تتعدد فيها الثقافات من الحجازية للنجدية، والتي تختلف بحسب وجودها في البحر أو الصحراء، والتي أسهمت بدورها في اختلاف التقاليد، فالعادات النجدية مثلًا تتشابه مع عادات البدو في حين أنها تختلف عن الثقافة الحجازية.

وأضاف السفر اليوناني أن السعودية منطقة عالمية متنوعة، تتفاعل وترحب بمختلف الأشخاص، بالإضافة إلى وجود مكة المكرمة والمدنية المنورة التي يتوافد إليها العديد من الحجاج، والتي تدفع الكثيرين للإقامة فيها، فتجد أنواعاً مختلفة من البشر والتقاليد في مزيج متجانس.

الواقع السعودي

وأشار كونستانتوبولوس إلى أن من يزور السعودية ويكتشف واقعها سيتغير منظوره بالكامل عنها، داعيًا لزيارة السعودية لوجود العديد من أوجه التشابه ، فضلًا عن العديد من الأمور التي يصعب إدراكها خارج السعودية، فعند رؤيتها يمكن فهمها بشكل أفضل.

ولفت إلى أن السعودية دولة يافعة تملك الكثير من الشباب الذين يسعون لتوسعة أفق الفنون والرياضة ، فهناك ازدهار فني كبير في مجالات الرسم والموسيقى ومختلف الفنون التي تحظى باهتمام كبير، فضلًا عن رؤية أعمال فنية جميلة لفنانين سعوديين.

أماكن تستحق الزيارة

وأضاف السفير اليوناني أن هناك أماكن كثيرة في السعودية تستحق الزيارة، لافتًا إلى أنه يقوم مع عائلته بتنظيم رحلات إلى الصحراء التي تثير إعجابه في كل وقت، حيث توجد العديد من المناظر الجميلة، بالإضافة تاريخ السعودية العميق، قائلًا: بداية من العلا وأينما ذهبت يمكنك رؤية التاريخ”، والتي زارها في 2016 والتي أثارت اندهاشه رغم أنها لم تكن مستكشفة بذلك الوقت، بالإضافة إلى جدة وحي البلد وجزر فرسان التي يتطلع لزيارتها الصيف المقبل.

#الدبلوماسي سفير اليونان لدى المملكة: من يزور السعودية ويكتشف واقعها سيتغير منظوره بالكامل عنها. pic.twitter.com/fEYtl1QC48 — قناة السعودية (@saudiatv) August 1, 2023