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يؤثر على سلوك وتركيز وعقل الطفل

السن المطلوب لمنع الهاتف عن الأطفال

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
السن المطلوب لمنع الهاتف عن الأطفال
المواطن - فريق التحرير

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طالب المستشار الأسري محمد العُمري بضرورة منع الهواتف عن الأطفال في سن معينة.

السن المطلوب

وقال محمد العُمري في تصريحات للعربية إف إم: إن كثرة استخدام الطلاب والطالبات للهواتف في المنازل، قبل الدراسة يؤثر على سلوك وعقل الطفل وتركيزه في الدروس والمواد.

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الأطفال والهاتف المحمول

ودعا المستشار الأسري إلى ضرورة منع الهاتف عن الأطفال والطلاب عمومًا في سن معينة، وهو قبل السن العاشرة أو الثانية عشرة، مشيرًا إلى أنه من الإجرام في حق هذا الطفل، إعطاء الهاتف قبل هذه السن.

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