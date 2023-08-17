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بعد تكرار حوادث حرق القرآن على أراضيها

السويد ترفع تقديرها للتهديدات الإرهابية للمستوى الثاني

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٩ مساءً
السويد ترفع تقديرها للتهديدات الإرهابية للمستوى الثاني
المواطن - فريق التحرير

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رفعت السويد مستوى الإنذار من خطر الإرهاب في البلاد من الدرجة الـ3 إلى الـ4 على مقياس من 5 درجات وهو ما يعني رفع تقديرها لثاني أعلى مستوى، بعد تنديدات دولية أثارها إحراق القرآن المتكرر على أراضيها في الآونة الأخيرة.

وقالت رئيسة أجهزة الاستخبارات السويدية شارلوت فون إيسين خلال مؤتمر صحفي: “قررنا اليوم الخميس رفع مستوى الإنذار المرتبط بخطر حصول أعمال إرهابية من مستوى عال إلى مستوى خطر”، مشيرة إلى أن خطر حصول هجمات إرهابية “سيلازم السويد لفترة طويلة”، بحسب ما أفادت “وكالة الأنباء الفرنسية”.

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حوادث متكررة

وفي وقت سابق، حذر مسؤول سويدي بارز المواطنين والشركات السويدية خارج البلاد من ردود الفعل، في ظل موجة الغضب والاحتجاجات التي يشهدها العالم الإسلامي، بسبب حرق نسخ من القرآن في ستوكهولم.

وقام المدعو سلوان موميكا، نهاية الشهر الماضي بتدنيس القرآن والعلم العراقي مجددًا أمام مقر سفارة بغداد في ستوكهولم، بعدما نفذ عملية أولى أواخر يونيو الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.

والاثنين الماضي، أقدم المهاجر العراقي على حرق القرآن مجددًا أمام البرلمان السويدي، وسط مجموعة من المسلمين المناهضين لهذه التظاهرة.

وسبق ذلك قيام رئيس حزب “هارد لاين” الدنماركي اليميني المتطرف، راسموس بالودان، بتنظيم تجمع أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم، في الـ 16 من يناير الماضي، وأحرق القرآن الكريم، وبرر ذلك برفض أنقرة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

ولم تكن هذه المرة الأولى، التي يقدم فيها بالودان، على إحراق القرآن الكريم، فقد سبق أن أقدم على ذلك عدة مرات، كان آخرها في أبريل 2022.

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