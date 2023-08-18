الشاعر هشام الجخ: اكتشفت بالصدفة أن لدي 32 أخًا

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كشف الشاعر المصري هشام الجخ عن موقف طريف مرَّ به في حياته، موضحًا أنه اكتشف بالمصادفة أن لديه 32 أخًا.
وذكر الجخ، اليوم، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، أن أصعب أوقات حياته التي مرَّ بها قديمًا عندما ذهب لاستخراج الأوراق الخاصة بالتجنيد العسكري، مشيرًا إلى أنه كان آنذاك مسافرًا ويعمل على استخراج مستندات الإعفاء.
وأردف أنه حينها كان يعلم أن لديه 17 أخًا، لافتًا إلى أنه الابن الوحيد لوالدته، الأمر الذي يجيز له الحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية.
وتابع أنه شرع في تقديم طلب استخراج قيد عائلي، مبينًا أن القيد يتم فيه إثبات اسم والده واسم والدته وأسماء جميع أبنائه.
وأشار إلى أنه فوجئ بالموظف المسؤول عن إتمام الإجراء يطلب منه ورقتين إضافيتين إلى جانب الورقة التي أحضرها، موضحًا له أن عدد إخوته المثبتين في الحقيقة 32 لا 17 فقط كما كان يظن.
وذكر أن العدد الإضافي من إخوته الذين لم يكن له علم بهم توفوا قبل مولده، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب وراء عدم إلمامه بالعدد الحقيقي لهم جميعًا.
من المعروف أن هشام الجخ هو شاعر من صعيد مصر، وينتمي إلى محافظة سوهاج، وبرع في نظم الشعر الفصيح والعامي.
وشارك الجخ أخيرًا في مسلسل سره الباتع، إلى جانب نجوم كبار، أهمهم: أحمد السعدني، وخالد الصاوي، وحسين فهمي، وهالة صدقي، وأحمد عبدالعزيز، وأشرف زكي، وصلاح عبد الله، والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل يوسف إدريس، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.