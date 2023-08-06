الشباب يضرب موعدًا مع الهلال بنصف نهائي كأس الملك سلمان

تأهل فريق الشباب إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية، وذلك على حساب فريق الوحدة الإماراتي بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليذهب كل منهما إلى ركلات الترجيح التي حسمها الليث لمصلحته، ليواجه الهلال في دور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.