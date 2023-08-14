الشباب ينجو من الهزيمة أمام الأخدود بتعادل ثمين

انتهت مباراة الشباب ضد الأخدود، مساء اليوم، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وسجل اللاعب الروماني أندري بوركا هدف التقدم لنادي الأخدود من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 41.

الشباب يسجل التعادل

وفي الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة، نجح اللاعب أحمد عبده في إحراز الهدف الوحيد لليث، ليتعادل الليث بهدف لكل فريق وينجو من الخسارة.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب “الملز”.