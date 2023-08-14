الشباب ينجو من الهزيمة أمام الأخدود بتعادل ثمين الاتفاق يقلب الطاولة على النصر ويخطف الفوز ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي لا تجعلوا من الحمقى مشاهير.. عبارة تتردد ولا تطبق اجتماع سريع في برشلونة بعد قرار نيمار المفاجئ إطلاق دور مشرف للإدارة المدرسية عبر منصة مدرستي جريان السيول في عز الصيف بمصر تفاصيل جديدة واعترافات مثيرة لسارق فيلا محمد صلاح إلزام مقاول بإزالة وكشط الأعمال المنفذة لمخالفتها المواصفات بحائل أموال الهلال تفك أزمة سانتوس في الهجوم
انتهت مباراة الشباب ضد الأخدود، مساء اليوم، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي بالتعادل بهدف لكل فريق.
وسجل اللاعب الروماني أندري بوركا هدف التقدم لنادي الأخدود من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 41.
وفي الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة، نجح اللاعب أحمد عبده في إحراز الهدف الوحيد لليث، ليتعادل الليث بهدف لكل فريق وينجو من الخسارة.
وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب “الملز”.