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مع بداية أحداث الشوط الثاني

الشباب يُقلص الفارق أمام الهلال بهدف كويلار

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ مساءً
الشباب يُقلص الفارق أمام الهلال بهدف كويلار
المواطن - فريق التحرير

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نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الكولومبي غوستافو كويلار في هز الشباك الهلال مع بداية أحداث الشوط الثاني، لتصبح النتيجة 2\1.

كويلار يهز الشباك

ويلعب الهلال ضد الشباب الآن على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وكان الزعيم قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين.

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الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

وبدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الشوط الثاني بشكل ضاغط، وتمكن كويلار من تسجيل الهدف الأول أمام الهلال بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 56.

وأشعل هدف كويلار المباراة، حيث يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تعديل النتيجة والبحث عن التقدم، فيما يأمل الهلال في الحفاظ على النتيجة، خاصة أنه يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد حارس المرمى عبدالله المعيوف عند الدقيقة 24.

كويلار
اللاعب الكولومبي – المصدر @UAFAAC

النصر ينتظر الفائز

وينتظر النصر الفائز من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الشباب، لملاقاته في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية المقرر إقامته، مساء يوم السبت المقبل.

 

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