الشباب يُقلص الفارق أمام الهلال بهدف كويلار قلق أمريكي على صحة رئيس النيجر المحتجز دوري روشن حصريًا على قنوات SSC 4 نصائح للتعامل مع اشتعال زيت الطهي اعتقال 15 لبنانيًّا و31 سوريًّا لتورطهم في هجرة غير شرعية لأوروبا الجيش اللبناني يعتدي على مراسل الحدث أثناء البث المباشر عش أجواء مثيرة ممتعة مع مسرحية الطابق الثاني في الرياض المجلس العسكري بالنيجر يلتقي مبعوثي الرئيس النيجيري وإيكواس الهلال يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية على الشباب وظائف شاغرة بمجموعة البحري في 3 مدن
نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الكولومبي غوستافو كويلار في هز الشباك الهلال مع بداية أحداث الشوط الثاني، لتصبح النتيجة 2\1.
ويلعب الهلال ضد الشباب الآن على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وكان الزعيم قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين.
وبدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الشوط الثاني بشكل ضاغط، وتمكن كويلار من تسجيل الهدف الأول أمام الهلال بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 56.
وأشعل هدف كويلار المباراة، حيث يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تعديل النتيجة والبحث عن التقدم، فيما يأمل الهلال في الحفاظ على النتيجة، خاصة أنه يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد حارس المرمى عبدالله المعيوف عند الدقيقة 24.
وينتظر النصر الفائز من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الشباب، لملاقاته في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية المقرر إقامته، مساء يوم السبت المقبل.
تسديدة كويلار تعلن الهدف الأول للشباب🔥⚽️
الهلال 2 × 1 الشباب #الهلال_الشباب #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/A9sXrqLGZ9
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 9, 2023