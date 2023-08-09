الشباب يُقلص الفارق أمام الهلال بهدف كويلار

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الكولومبي غوستافو كويلار في هز الشباك الهلال مع بداية أحداث الشوط الثاني، لتصبح النتيجة 2\1.

كويلار يهز الشباك

ويلعب الهلال ضد الشباب الآن على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وكان الزعيم قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين.

وبدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الشوط الثاني بشكل ضاغط، وتمكن كويلار من تسجيل الهدف الأول أمام الهلال بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 56.

وأشعل هدف كويلار المباراة، حيث يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تعديل النتيجة والبحث عن التقدم، فيما يأمل الهلال في الحفاظ على النتيجة، خاصة أنه يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد حارس المرمى عبدالله المعيوف عند الدقيقة 24.

النصر ينتظر الفائز

وينتظر النصر الفائز من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الشباب، لملاقاته في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية المقرر إقامته، مساء يوم السبت المقبل.