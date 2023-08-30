الشرطة الأمريكية تحقق في تهديد بوجود قنبلة بحديقة الحيوان الوطنية

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، مساء الثلاثاء، أن شرطة العاصمة واشنطن تحقق في تهديد بوجود قنبلة في حديقة الحيوان الوطنية.
ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية، ذكرت السلطات أنها تلقت تهديدًا بوجود قنبلة حوالي الساعة 11:13 صباح الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).
ولفتت إلى أنها طلبت من الزوار والموظفين إخلاء حديقة الحيوان. وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.