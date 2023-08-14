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احتجزته أثناء إلقاء القمامة أمام منزله

الشرطة الأمريكية تعتذر عن فيديو تقييد يد طفل بالشارع

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
الشرطة الأمريكية تعتذر عن فيديو تقييد يد طفل بالشارع
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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اعتذرت الشرطة الأمريكية في ولاية ميشيغان، عن فيديو لحظة تقييد يد طفل، يبلغ من العمر 12 عامًا، بعد أن قام ضباط بتقييد يدي الصبي.

واقعة اعتقال طفل أمريكي

وأثار الفيديو ردود أفعال غاضبة، بسبب تقييد الطفل البالغ من العمر 12 عامًا أثناء قيامه بإخراج القمامة، وتقول الشرطة الأمريكية إنه مواصفاته تطابق وصف سارق سيارة مشتبه به في المنطقة.

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وتم تداول الفيديو بشكل واسع، وحصد أكثر من مليوني مشاهدة عبر منصة “إكس”، وقال محامي يمثل أسرة المتهم، لوكالة أسوشيتد برس: إن الضابط كان يوجه مسدسه صوب الطفل.

تفاصيل الواقعة

يُظهر فيديو آخر والد الطفل مايكل برنارد الذي اقترب من سيارة الشرطة ليلحق ابنه المحتجز، قبل أن يحضر ضابط آخر الطفل إلى سيارة دورية ويضعه في المقعد الخلفي، وفقًا لشبكة سي بي إس ديترويت. يُظهر الفيديو برنارد ويبدو أنه في محنة ويتحدث مع ضابط وهو يسير بخطى سريعة.

ووفقًا لشبكة سي بي إس ديترويت، قال والد الطفل: “لقد صدموا ابني بصدمة نفسية”، ومن ثم قدمت الشرطة الأمريكية اعتذارًا عن سوء التعامل مع الموقف.

وبررت الشرطة سبب احتجاز الطفل بأنه مواصفاته تشبه إلى حد كبير سارق سيارة مشتبه فيه.

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