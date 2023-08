الشرطة الأمريكية تعتذر عن فيديو تقييد يد طفل بالشارع

اعتذرت الشرطة الأمريكية في ولاية ميشيغان، عن فيديو لحظة تقييد يد طفل، يبلغ من العمر 12 عامًا، بعد أن قام ضباط بتقييد يدي الصبي.

وأثار الفيديو ردود أفعال غاضبة، بسبب تقييد الطفل البالغ من العمر 12 عامًا أثناء قيامه بإخراج القمامة، وتقول الشرطة الأمريكية إنه مواصفاته تطابق وصف سارق سيارة مشتبه به في المنطقة.

وتم تداول الفيديو بشكل واسع، وحصد أكثر من مليوني مشاهدة عبر منصة “إكس”، وقال محامي يمثل أسرة المتهم، لوكالة أسوشيتد برس: إن الضابط كان يوجه مسدسه صوب الطفل.

Lansing, Michigan, police apologized after officers handcuffed a 12-year-old-boy while he was taking out the trash. Police say he matched the description of a suspected car thief in the area. pic.twitter.com/4Nk9EFcpxp

— CNN (@CNN) August 14, 2023