الطائرة السعودية الإغاثية الـ 18 تغادر إلى تركيا

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غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة عشرة متوجهة إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا تحمل على متنها أكثر من 32 طنا من المعدات والأجهزة الطبية.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.