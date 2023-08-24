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ستتوفر في محطات الوقود وأسواق التجزئة الكبيرة

الطاقة تصدر أول رخصة لبيع أسطوانات الغاز في السعودية

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ صباحاً
الطاقة تصدر أول رخصة لبيع أسطوانات الغاز في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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​في إطار جهود وزارة الطاقة الرامية إلى تحقيق أهداف نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، أعلنت الوزارة عن إصدار أول رخصة في السعودية لنشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق مكائن البيع الذاتية.

وتأتي هذه الخطوة جزءًا مهمًّا من مساعي الوزارة نحو فتح المنافسة، وإلغاء الاحتكار في أنشطة غاز البترول السائل، والارتقاء بمستوى الخدمات، وضمان توفّر إمدادات الغاز وأمنها، وتعزيز كفاءة المرخص لهم بتوفير هذه الخدمات.

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كما تهدف تلك الخطوة إلى رفع مستوى المعايير والمقاييس المُطبقة في هذه الخدمة الحيوية، وتوطين التقنية، وحماية مصالح المستهلكين لهذه الخدمة، وكذلك تنويع منافذ بيع أسطوانات الغاز وملحقاتها، مع المحافظة على تطبيق متطلبات الأمن والسلامة في مواقع تقديم الخدمة، والاستمرار بتحسين مستوى الخدمات المُقدّمة للمستهلكين.​

تشجيع الاستثمار

و تتوافق هذه الخطوة مع سعي الوزارة لتشجيع الاستثمار في أنشطة غاز البترول السائل؛ حيث بدأت الوزارة استقبال طلبات التأهيل في هذه الأنشطة، للشركات الراغبة بالاستثمار في نقل غاز البترول السائل، من مصادره إلى مرافق التعبئة والتخزين، وفي إنشاء مرافق التعبئة والتخزين وتشغيلها، وتوزيع غاز البترول السائل بالجملة. وتأتي كل هذه الخطوات تعزيزًا لدور وزارة الطاقة في دعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة سعيًا لتحقيق أهداف رؤية “السعودية 2030”.

محطات الوقود

وستتوفَّر مكائن البيع الذاتية لأسطوانات غاز البترول السائل، في محطات الوقود وأسواق التجزئة الكبيرة، بحيث تقدّم للمستهلكين على مدار اليوم، جميع الخدمات المتعلقة بغاز البترول السائل من شراء أسطوانات غاز جديدة، واستبدالها بالأسطوانات الفارغة، وشراء ملحقات الأسطوانات كالمُنظِّمات وغيرها. وقد صُمِّمت هذه المكائن لتكون مهيأة لربطها مع تطبيقات الهواتف الذكية؛ لخدمة المستهلكين على نحوٍ أفضل وأيسر.

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