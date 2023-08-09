العاصفة “خانون” تضرب الصين وتتحرك تجاه اليابان

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ضربت العاصفة الاستوائية الشديدة “خانون” أجزاء من الصين وتسببت في تعليق حركة السفر.
وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تتحرك العاصفة الاستوائية الشديدة “خانون” شمالًا وتمر فوق المياه بالقرب من منطقة كيوشو غدًا الخميس، بعد أن اجتاحت مقاطعتي كاجوشيما وكوماموتو في جنوب غرب اليابان.
وتقول الوكالة إنه اعتبارًا من الساعة 9 من صباح اليوم الأربعاء، كانت العاصفة على بعد 110 كيلومترات قبالة مدينة ماكورازاكي في كاجوشيما، مع سرعة رياح تصل إلى 108 كيلومترات في الساعة.
وكانت تتحرك في الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 10 كيلومترات في الساعة.
وبسبب التقدم البطيء نسبيًا لخانون، بقيت الغيوم، ما أدى إلى هطول كميات كبيرة من الأمطار.
بلغ إجمالي هطول الأمطار في مقاطعة ميازاكي من أول أغسطس حتى الساعة 8 صباح اليوم الأربعاء، 730 مليمترًا في منطقة نانجو بمدينة ميساتو.
هطول أمطار غزيرة في مقاطعة ميازاكي – موقع PiPa Newsهطول أمطار غزيرة في مقاطعة ميازاكي – موقع PiPa News
وصدرت تحذيرات من الانهيارات الطينية في بعض مناطق مقاطعتي ميازاكي وكاجوشيما.
وقد تضرب الأمطار الغزيرة القياسية جانب المحيط الهادئ من غرب وشرق اليابان حتى يوم الجمعة تقريبًا، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية.
إعصار خانون يضرب جنوب الصين ويتسبب بتعطل حركة السفر#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/BPbDCqqHz4
— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) August 9, 2023