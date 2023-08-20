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العالم ينتظرك .. الابتسامة تعلو وجوه 6 ملايين طالب وطالبة مع عودة الدراسة

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ صباحاً
العالم ينتظرك .. الابتسامة تعلو وجوه 6 ملايين طالب وطالبة مع عودة الدراسة
المواطن - فريق التحرير

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انطلق العام الدراسي الجديد مع إشراقة صباح شمس اليوم الأحد، حيث انطلق أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات المملكة إلى مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة، لينهلوا من العلم النافع ويشاركوا في مسيرة بناء هذا الوطن.

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وتحت شعار “العالم ينتظرك”، تأهبت جميع إدارات التعليم منذ وقت مبكر لاستقبال الطلاب والطالبات في مختلف مناطق السعودية.

من جهته رفع وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله-، على الدعم والمتابعة، والاهتمام المستمر لتطوير التعليم كمحرك رئيس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الأهداف الوطنية للاستثمار الأمثل في أبناء وبنات المملكة.

أمانة الرسالة التعليمية

وجدّد البنيان الترحيب بأبنائه وبناته الطلبة، والمعلمين والمعلمات مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً على البداية الجادة والعودة بانتظام، ومنوهاً معاليه بأمانة الرسالة التعليمية التي يحملها كل معلم ومعلمة، حيث تمثّل لبنة البناء الأولى لغرس القيم الوطنية والدينية والمساهمة في التنمية والتطور الذي تعيشه بلادنا – حفظها الله-.

جهود إدارات التعليم

وأثنى البنيان على الجهود التي تبذلها إدارات التعليم واللجان المختصة، والمعلمين والمعلمات؛ لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة التي تضمن تلقي أبنائنا وبناتنا تعليمهم دون عقبات؛ بما يكفل أن نستقبل أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، وهم يحملون شغف العودة إلى مقاعدهم الدراسية، موجهاً رسالة لأبنائه الطلبة بأن العودة بنشاط هي مفتاح التميّز؛ بما يتلقونه من مهارات ومعارف وقدرات تهيئهم لسوق العمل، وتعدّهم للمنافسة عالمياً.

نجاح منظومة التعليم

وأضاف الوزير البنيان أن الأسرة شريك رئيس لنجاح منظومة التعليم، مما له بالغ الأثر في تعزيز جوانب التفوق، ودعم مسيرة الطالب، إلى جانب الأثر الإيجابي الذي تحكمه هذه العلاقة التفاعلية من خلال تعزيز دور الأسر وأولياء الأمور في صناعة القرار؛ بما ينعكس على تحقيق الأهداف التعليمية المستقبلية.

وأشار البنيان إلى الدور الرئيس والفاعل لشركاء التعليم من القطاعين العام والخاص، مقدماً الشكر لهم نظير ما يقدمونه لدعم انتظام ونجاح العملية التعليمية، بما يسهم في تعزيز مخرجات التعليم، وتطوير الأداء التعليمي بمختلف مستوياته وفق أحدث التوجهات العالمية.

عام دراسي جديد

وفي هذا السياق، أكد متحدث تعليم الرياض “عبد السلام الثميري”، عودة ما يزيد عن 1.2 مليون طالب وطالبة في أكثر من 6 آلاف مدرسة لجميع المراحل الدراسية في انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ.

ردة فعل مثيرة لطالب

وفي المدينة المنورة، انتظم آلاف الطلاب على مقاعد الدراسة، ووثق مقطع فيديو نشرته الإخبارية على منصة “إكس”، تفاعل أحد طلاب المرحلة الابتدائية في رد فعل تلقائية أثناء رؤيته مدير تعليم المدينة الأستاذ ناصر عبدالكريم، حيث توجه إليه مباشرة للسلام عليه.

وفي منطقة عسير، أكد مدير تعليم عسير فهد عقالا أن 1200 مدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ، حيث انتظم الطلاب على مقاعد الدراسة مع بداية اليوم الدراسي.

المدرسة جميلة وجاهز للتحصيل

وتفاعل عدد من الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، وأكدوا اشتياقهم لرؤية زملائهم والمعلمين والمعلمات.

وقال أحد الطلاب الصغار، المدرسة جميلة وجيدة وأنا جاهز لها وجاهز للتحصيل الدراسي منذ بداية العام الدراسي.

الأسرة شريك أساسي

من جهته، أكد مدير تعليم الطائف سعيد الغامدي، أن الأسرة شريك أساسي؛ في العملية التعليمية، ورفع المستوى الدراسي والانضباط.

وأكد أن إدارة تعليم الطائف استعدت منذ وقت مبكر لبداية العام الدراسي الجديد، وكل الهيئة التعليمية والإدارية على أهبة الاستعداد لعام دراسي ناجح مليء بالإنجازات.

       

 

 

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