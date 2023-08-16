العدل تتيح خدمة طلب مترجم عبر بوابة ناجز

أطلقت وزارة العدل خدمة “طلب مترجم شفهي” من مركز الترجمة الموحد عبر بوابة “ناجز” Najiz.sa، في خطوة تستهدف المستفيدين غير الناطقين باللغة العربية؛ لتوفير الضمانات القضائية لهم.

طلب مترجم

وأوضحت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية تمكّن المستفيد من طلب مترجم بلغته الأم للمساعدة في الترافع والتواصل مع الدائرة القضائية وأطراف الدعوى خلال انعقاد الجلسات القضائية.

وبيّنت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال تسجيل الدخول على بوابة ناجز Najiz.sa، واختيار صحيفة الدعوى، ثم تعبئة البيانات، وتحديد اللغة ثم استكمال البيانات المطلوبة، وتقديم الطلب.

توظيف التقنية

وأضافت وزارة العدل أن مركز الترجمة الموحد يقدم خدماته من خلال توظيف التقنية عبر التقاضي الإلكتروني، حيث يتم توفير خدمات الترجمة اللحظية عن بعد بالصوت والصورة أثناء الجلسات القضائية؛ مما يسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد وتسريع الإجراءات القضائية.وأشارت الوزارة إلى أن المركز يمكّن غير الناطقين باللغة العربية من متابعة قضاياهم، من خلال مترجمين يتحدثون أكثر من 20 لغة.