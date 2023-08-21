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توقعات باستمراره حتى 11 مساءً

الغبار يحول نهار جدة إلى ليل

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ مساءً
الغبار يحول نهار جدة إلى ليل
المواطن - فريق التحرير

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شهدت مدينة جدة هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، على أجزاء متفرقة من محافظة جدة، ولا زالت الفرصة مهيأة لاستمرار هطول الأمطار.

غبار كثيف

ووثق مقطع فيديو الغبار الكثيف وتحول النهار إلى ليل على كوبري بريمان بجدة شمال محافظة الجموم.

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فرص أمطار وسيول

من جانبه، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة مصحوبة برياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول، تشمل تأثيراتها محافظات الجموم وخليص وجدة.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

 

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