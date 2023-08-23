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الأمن اتخذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبص على عدد من مروجي المخدرات في السعودية

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ صباحاً
القبص على عدد من مروجي المخدرات في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن الحملة الأمنية للحرب على المخدرات – بالمرصاد-.

تفاصيل الضبطيات

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إن شرطة حائل ألقت القبض على مواطن قام بترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

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كما قبضت شرطة المدينة المنورة على مواطن قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر ومادة والهيروين وضبط بحوزته سلاح هوائي وذخيرة حية ومبلغ مالي.

الترويج للمخدرات

وألقت شرطة جدة القبض على مواطنين قاما بترويج المخدرات، وسرقة مركبات في وضع التشغيل واستخدامها في ارتكاب حوادث سلب.

وأوضح الأمن العام، أنه تم القبض على مواطن بالرياض قام بترويج 1.3 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

كما تم إلقاء القبض على مواطن قام بارتكاب حوادث سرقة قواطع كهربائية ونحاسية وتخزينها في عدد من المواقع والمتاجرة بها.

وأوضح أيضا أنه تم إلقاء القبض على مواطن بالأفلاج قام بترويج 11.290 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

كما تمكنت شرطة أملج من القبض على مقيم من الجنسية المصرية، ومواطن، قاما باتخاذ استراحة وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبطت بحوزتهما ذخيرة حية، وسلاح ناري وبندقية وهواتف متنقلة.

 

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