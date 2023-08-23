القبض على شخصين روجا مخدرات بالشرقية

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على شخصين بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهما مواد مخدرة.
وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في منشور عبر منصة إكس، أنه تم القبض على شخصين بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
ولفتت المديرية إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.