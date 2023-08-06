القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن الحملة الأمنية الكبرى للحرب على المخدرات –بالمرصاد-.
وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مقطع فيديو نشرته عبر موقع إكس: إنه تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في منطقة الرياض؛ لترويجه 6.2 كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر – الشبو-، فضلًا عن القبض على مواطن بمنطقة عسير؛ لترويجه 35 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وأضافت: كما تم القبض على مقيمين بمحافظة جدة؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر – الشبو-، وكذلك القبض على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
ولفتت إلى القبض على مواطن بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
في قبضة رجال المكافحة.#بالمرصاد pic.twitter.com/T0vQdqxdNu
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) August 6, 2023