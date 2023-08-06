القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن الحملة الأمنية الكبرى للحرب على المخدرات –بالمرصاد-.

تفاصيل الضبطيات

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مقطع فيديو نشرته عبر موقع إكس: إنه تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في منطقة الرياض؛ لترويجه 6.2 كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر – الشبو-، فضلًا عن القبض على مواطن بمنطقة عسير؛ لترويجه 35 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

شبو وإمفيتامين وأقراص

وأضافت: كما تم القبض على مقيمين بمحافظة جدة؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر – الشبو-، وكذلك القبض على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

ولفتت إلى القبض على مواطن بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.