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الأمن أحاله إلى جهة الاختصاص

القبض على مروج الشبو في تبوك

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
القبض على مروج الشبو في تبوك
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة تبوك على مقيم؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.

مروج الشبو

وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: إن دوريات الأمن بمنطقة تبوك قبضت على مقيم من الجنسية الباكستانية مخالف لنظام الإقامة والعمل –متغيب عن العمل-؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.

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الإجراء المتخذ

لفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ واجب وطني

ونوه الأمن العام بأهمية الإبلاغ عن مروجي ومهربي المخدرات في السعودية، على أرقام 911 في مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 من بقية مناطق المملكة.

 

 

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