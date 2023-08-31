محمد صلاح يصل جدة غدًا وقد يحضر مباراة الاتحاد والهلال عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة سكان الهند يفقدون 12 عامًا من حياتهم بسبب التلوث أوقات طربية استثنائية مع العسيلي في جدة 3 طرق لتجنب العدوى الطفيلية الأكثر شيوعًا تناغم القطاعات واكتمال الاستعدادات لصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين الرئيس الكاميروني يجري تعديلات استباقية واسعة النطاق داخل الجيش لاعبو الجهراء الكويتي عن صفقات دوري روشن: فخر عالمي بصناعة سعودية القبض على مروج الشبو في تبوك وزارة الرياضة حول صفقة تمبكتي: انتقال اللاعبين اختصاص لجنة الاحتراف وسنتخذ الإجراءات القانونية
قبضت دوريات الأمن بمنطقة تبوك على مقيم؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.
وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: إن دوريات الأمن بمنطقة تبوك قبضت على مقيم من الجنسية الباكستانية مخالف لنظام الإقامة والعمل –متغيب عن العمل-؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.
لفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
ونوه الأمن العام بأهمية الإبلاغ عن مروجي ومهربي المخدرات في السعودية، على أرقام 911 في مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 من بقية مناطق المملكة.