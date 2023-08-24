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جرى إيقافه واتخـاذ الإجراءات النظامية بحقه

القبض على مروج بالقصيم بحوزته أسلحة وذخيرة

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
القبض على مروج بالقصيم بحوزته أسلحة وذخيرة
المواطن - فريق التحرير

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قبضـت شرطة منطقـة القصيـم علـى مواطن في محافظة عقلة الصقور؛ لاتخاذه منزلًا وكرًا لترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وبيضاء، وذخيرة حية، ومبلغ مالي.

إحالته لجهة الاختصاص

ولفتت شرطة القصيم في منشور عبر منصة إكس، إلى أنه جـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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