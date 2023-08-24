القبض على مروج بالقصيم بحوزته أسلحة وذخيرة احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب حرائق الغابات باليونان الاتفاق والخليج يرتضيان التعادل تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة الترفيه: هنا ستولد أفكارنا مثل ضوءٍ يبصره العالم ترامب يستبدل كبير محاميه في جورجيا قبل ساعات من تسليم نفسه الاتحاد يصعد لـ صدارة دوري روشن برباعية في الرياض لافروف ينفعل على الصحافيين بسبب مقتل زعيم فاغنر فوز بشق الأنفس لـ الأهلي ضد الأخدود مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء الهلال توقعات بارتفاع حركة التوظيف في السعودية
قبضـت شرطة منطقـة القصيـم علـى مواطن في محافظة عقلة الصقور؛ لاتخاذه منزلًا وكرًا لترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وبيضاء، وذخيرة حية، ومبلغ مالي.
ولفتت شرطة القصيم في منشور عبر منصة إكس، إلى أنه جـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.