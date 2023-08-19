السويد تحصد برونزية كأس العالم للسيدات 2023 غداً.. 1363 مدرسة تستقبل 190 ألف طالب وطالبة بجازان الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم نيمار الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن القبض على مقيمين لترويجهما 3.5 كيلوجرام شبو في جدة سياح وسط الشلالات ومياه الأمطار في وادي لجب بجازان عبدالقدوس عطية يتألق ويدخل تاريخ دوري المحترفين مشجع يُنبه وليد عبدالله بانطلاق مباراة النصر والتعاون! السديس في رسالة للمدرسين: عظِّموا رسالة التسامح والاعتدال 6 انتصارات لـ الهلال مقابل 3 للفيحاء
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهما (3.5) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.