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استولوا على مبلغ مالي منها

القبض على 3 أشخاص سطوا على شقة سكنية في جدة

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ صباحاً
القبض على 3 أشخاص سطوا على شقة سكنية في جدة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية المصرية ومواطنين؛ لسطوهم على شقة سكنية والاستيلاء على مبلغ مالي.

ولفت الأمن العام، خلال منشور عبر منصة إكس، إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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