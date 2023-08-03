مثول ترامب أمام المحكمة اليوم في ثالث قضية يواجهها القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 50 كيلوجرامًا حشيش مخدر القتل تعزيراً لمواطن عذّب زوجته وضربها حتى وفاتها وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي جمعية عازم تختتم برنامجها السياحي الثاني في عسير صيانة حقل ترول النرويجي ترفع أسعار الغاز بأوروبا اكتشاف حفرية لأضخم مخلوق في العالم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة دعم السعودية لليمن امتداد لمواقف إنسانية انطلقت منذ عقود قفزة نوعية سعودية في مجال التنمية المستدامة بجميع أشكالها
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (50) كيلوجرامًا من مادة الحشيش، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.