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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 4 مروجين بالقصيم والرياض وإحباط تهريب 42 كجم قات في جازان

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٨ مساءً
ضبط 4 مروجين بالقصيم والرياض وإحباط تهريب 42 كجم قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة القصيم على 3 مواطنين لاتخاذهم استراحة وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية ومبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

إحباط تهريب مخدرات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب 42 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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من جهة أخرى قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر –الشبو-، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

بدورها قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية الإثيوبية لترويجه (5) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، ضبطت داخل مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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