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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على 5 مروجين للحشيش في جدة اتخذوا شقة سكنية وكرًا لهم

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٨ مساءً
القبض على 5 مروجين للحشيش في جدة اتخذوا شقة سكنية وكرًا لهم
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة جدة على (5) مواطنين لاتخاذهم شقة سكنية وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

ترويج الإمفيتامين

وفي وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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ترويج أقراص ممنوعة

كما قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمحافظة دومة الجندل لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته ذخيرة حية وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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