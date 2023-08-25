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القصبي أمام وزراء تجارة G20: السعودية حققت مكاسب كبيرة نتيجة الإصلاحات

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٩ مساءً
القصبي أمام وزراء تجارة G20: السعودية حققت مكاسب كبيرة نتيجة الإصلاحات
المواطن - فريق التحرير

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شارك وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين، والتي عُقدت خلال الفترة 24 – 25 أغسطس 2023م في مدينة جايبور الهندية.

التعاون والتكامل التجاري

وأكد سعي السعودية إلى استمرار التعاون والتكامل التجاري لازدهار الاقتصاد العالمي. واستعرض خلال جلسة عمل -التجارة من أجل النمو والازدهار، وإصلاحات منظمة التجارة العالمية- أثر الإصلاحات على الاقتصاد السعودي في ظل رؤية المملكة 2030 التي أطلقت مبادرات رئيسية لزيادة اندماج الاقتصاد السعودي إقليميًا وعالميًا، موضحًا أن نمو التجارة الخارجية للمملكة خلال عام بلغ 172 مليار دولار، وأن حجم الصادرات غير النفطية تنامى 40% خلال الفترة 2018 – 2022م وبلغ 28.7 مليار دولار، وبلغت قيمة القروض التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي 4.6 مليار دولار.

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وأضاف أن إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية وصل إلى 1.2 مليون منشأة، وتوفر هذه المنشآت 80% من الوظائف، وأن النمو السنوي للتجارة الإلكترونية بلغ 33% منذ عام 2016 – 2022م.

مكاسب الإصلاحات

وأكد القصبي خلال الجلسات أن هناك مكاسب كبيرة حققتها السعودية نتيجة الاصلاحات التي قامت بها خلال السنوات الماضية وانعكست على تعزيز قدرتها التنافسية، حيث احتلت المرتبة الثانية من بين دول مجموعة G20 في التنافسية الرقمية وفقًا لتقرير Digital Riser 2021. وجاءت في المرتبة السادسة من بين 50 دولة ناشئة في مؤشر “اجيليتي” للأسواق الناشئة لعام 2022م.

كما حلت في المرتبة 17 من بين 64 دولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) لعام 2023م، وفي المرتبة 38 من أصل 138 وفقًا لمؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023م.

يشار إلى أن جمهورية الهند الصديقة تستضيف المجموعة هذا العام بشعار “أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد” لبناء اقتصاد عالمي قوي ومتطور.

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