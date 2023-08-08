إغلاق السفارة الأمريكية بهايتي بعد إطلاق نار النفط يرتفع نحو 1% بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اختفاء منزل في ثوانٍ معدودة بأمريكا القنصلية السعودية في لوس أنجلوس: احذروا تأثيرات الإضراب العمالي على الرحلات والمواصلات الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس باكستان ضحايا الانهيارات الأرضية في نيبال يرتفع لـ38 شخصًا المودة تدعم وتؤهل 200 من كبار السن عبر برنامج كبير العائلة إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ تعليم الرياض وظائف إدارية شاغرة بشركة علم أسباب تدفعك لعدم شراء آيفون الآن
دعت قنصلية السعودية في لوس أنجلوس المواطنين والمواطنات الموجودين في المدينة إلى أخذ الترتيبات اللازمة خلال تجوالهم أو ترتيبات سفرهم والخروج بوقت كافٍ تحسباً لأي تأخير بناءً على ما ورد من عمدة المدينة بشأن الإضراب العمالي لهذا اليوم الثلاثاء؛ مما قد يؤثر على قطاعات مختلفة في المدينة، ومنها حركة المواصلات العامة والطرق المؤدية من وإلى مطار لوس أنجلس (LAX).
وأشارت إلى أنه في الحالات الطارئة ـ لا قدر الله ـ يمكن التواصل مع هاتف شؤون السعوديين على الرقم 3108956642.