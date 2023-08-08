القنصلية السعودية في لوس أنجلوس: احذروا تأثيرات الإضراب العمالي على الرحلات والمواصلات

دعت قنصلية السعودية في لوس أنجلوس المواطنين والمواطنات الموجودين في المدينة إلى أخذ الترتيبات اللازمة خلال تجوالهم أو ترتيبات سفرهم والخروج بوقت كافٍ تحسباً لأي تأخير بناءً على ما ورد من عمدة المدينة بشأن الإضراب العمالي لهذا اليوم الثلاثاء؛ مما قد يؤثر على قطاعات مختلفة في المدينة، ومنها حركة المواصلات العامة والطرق المؤدية من وإلى مطار لوس أنجلس (LAX).

وأشارت إلى أنه في الحالات الطارئة ـ لا قدر الله ـ يمكن التواصل مع هاتف شؤون السعوديين على الرقم 3108956642.