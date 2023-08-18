القنوات الناقلة لـ حفل تقديم نيمار

يترقب عشاق نادي الهلال، حفل تقديم نيمار نجم الكرة البرازيلية غدًا كلاعب في صفوف نادي الهلال.

وكان النجم البرازيلي وصل إلى الرياض مساء اليوم الجمعة، حيث فور نزوله من الطائرة قوبل النجم البرازيلي بترحاب كبير حيث حصل على مشروب القهوة السعودي وقامت الجماهير بتحيته، حيث قام أحدهم بمنحه باقة ورود بعد وصوله.

وتطمح جماهير الهلال في مواصلة تألق نيمار مع الأزرق، كما وصفت الصفقة بالأعظم والأنجح في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه في أوج عطائه، حيث إنه لم يتجاوز الـ31 عامًا، ويستطيع التألق مع الفريق لعدة أعوام قادمة.

حفل تقديم نيمار

وتقوم الجماهير الهلالية بتجهيز تيفو خاص باللاعب البرازيلي، من أجل الترحيب به خلال مواجهة الفيحاء غدًا في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، والتي ستشهد تقديمه رسميًّا كلاعب في صفوف الأزرق.

وسيذاع حفل تقديم نيمار على قنوات SSC News , MBC والقنوات الرياضية السعودية وSSC 1 كما حدث في حفل تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو كلاعب في النصر.

وسيقام حفل تقديم اللاعب البرازيلي، غدًا قبل انطلاقة مباراة الهلال والفيحاء في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وكشف نادي الهلال عن سعر التذكرة حيث يصل إلى 65 ريالًا فقط.

ونجح الهلال في التعاقد مع نيمار، حيث وقع على عقد لمدة موسمين رياضيين، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، حيث جرت مراسم توقيع العقود في العاصمة الفرنسية باريس.