القنوات الناقلة لـ نهائي البطولة العربية بين الهلال والنصر

يستعد فريقا الهلال والنصر لخوض نهائي بطولة العربية غدًا السبت، حيث تقام المباراة في الطائف.

نهائي البطولة العربية

وستقام مباراة نهائي البطولة العربية، عند الساعة السادسة بدلًا من التاسعة مساء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، كما تُنقل عبر قناة ssc1 HD، منصة شاهد.

ويعد نهائي البطولة العربية السبت هو أول نهائي بين الفريقين في البطولة العربية، حيث لم يسبق لهما أن تقابلا في تلك المرحلة من قبل.

تفوق هلالي في النهائيات

ولعب الفريقان أول نهائي بينهما في بطولة رسمية وكان ذلك في عام 1987 حيث لعبا نهائي كأس الملك وفاز النصر بهدف دون رد.

وفي عام 1989، فاز الهلال بلقب كأس الملك على حساب النصر بثلاثية دون رد، ثم تقابلا في عام 2013 في نهائي بطولة كأس ولي العهد، وفاز الهلال بنتيجة 5/ 3 بواسطة ركلات الترجيح.

وفي عام 2015، فاز الهلال بنهائي كأس الملك على النصر في جدة في مباراة محمد جحفلي الشهيرة، وفي عام 2016 فاز الهلال بلقب كأس السوبر السعودي على حساب النصر، ثم كرر تفوقه وحصد لقب كأس الملك عام 2020 على حساب النصر.

ثم في عام 2021، فاز النصر بلقب السوبر السعودي على حساب الهلال.

ونجد أن الهلال متفوق على النصر في النهائيات حيث حصد الهلال 5 ألقاب من النهائيات أمام النصر، بينما حصد النصر 3 ألقاب.