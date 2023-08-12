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القنوات الناقلة لـ نهائي البطولة العربية بين الهلال والنصر

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
القنوات الناقلة لـ نهائي البطولة العربية بين الهلال والنصر
المواطن - محمد سمعه

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يستعد فريقا الهلال والنصر لخوض نهائي بطولة العربية غدًا السبت، حيث تقام المباراة في الطائف.

نهائي البطولة العربية

وستقام مباراة نهائي البطولة العربية، عند الساعة السادسة بدلًا من التاسعة مساء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، كما تُنقل عبر قناة ssc1 HD، منصة شاهد.

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ويعد نهائي البطولة العربية السبت هو أول نهائي بين الفريقين في البطولة العربية، حيث لم يسبق لهما أن تقابلا في تلك المرحلة من قبل.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @UAFAAC

تفوق هلالي في النهائيات 

ولعب الفريقان أول نهائي بينهما في بطولة رسمية وكان ذلك في عام 1987 حيث لعبا نهائي كأس الملك وفاز النصر بهدف دون رد.

وفي عام 1989، فاز الهلال بلقب كأس الملك على حساب النصر بثلاثية دون رد، ثم تقابلا في عام 2013 في نهائي بطولة كأس ولي العهد، وفاز الهلال بنتيجة 5/ 3 بواسطة ركلات الترجيح.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

وفي عام 2015، فاز الهلال بنهائي كأس الملك على النصر في جدة في مباراة محمد جحفلي الشهيرة، وفي عام 2016 فاز الهلال بلقب كأس السوبر السعودي على حساب النصر، ثم كرر تفوقه وحصد لقب كأس الملك عام 2020 على حساب النصر.

ثم في عام 2021، فاز النصر بلقب السوبر السعودي على حساب الهلال.

ونجد أن الهلال متفوق على النصر في النهائيات حيث حصد الهلال 5 ألقاب من النهائيات أمام النصر، بينما حصد النصر 3 ألقاب.

 

 

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