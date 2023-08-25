الكرملين ينفي تورطه في تحطم طائرة بريغوجين

نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف المزاعم الغربية التي تتهم تورط الكرملين في تحطم طائرة مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين.

وتابع بيسكوف خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: الآن، بالطبع، هناك الكثير من المزاعم حول تحطم الطائرة والموت المأساوي لركابها، بمن فيهم يفغيني بريغوجين. وبالطبع، في الغرب، يقومون بتقديم كل هذه التكهنات من زاوية معروفة. وكل ذلك كذب مطلق لأن مثل هذه القضايا يجب أن تستند فقط إلى الحقائق المجردة.

الفحوصات الجينية

وبحسب بيسكوف، فإنه لا توجد أي نتائج لأي فحوصات تؤكد وفاة بريغوجين حتى الآن، حيث قال: إذا استمعتم بعناية إلى بيان الرئيس الروسي يوم أمس، فقد قال إنه سيتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الفحوصات الجينية. ولا توجد نتائج رسمية حتى الآن. بمجرد أن تصبح جاهزة للنشر ستنشر.

وأضاف: إنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان بوتين سيحضر جنازة بريغوجين أم لا، حيث تابع: الحقيقة أننا لا نعرف كم من الوقت ستستغرق الفحوصات والإجراءات اللازمة، لذلك لا يوجد حتى الآن مواعيد للجنازة، ومن المستحيل الحديث عن هذا مطلقًا، مؤكدًا أن لدى الرئيس جدولًا مشحونًا للغاية.

رسالة عزاء وتأكيد الوفاة

على صعيد آخر، قدم الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين رسالة عزاء لأسر ضحايا سقوط طائرة بضواحي مقاطعة تفير، مؤكدًا مقتل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين.

وشدد بوتين على ضرورة استمرار عمل لجنة التحقيق حتى كشف الحقيقة.

كما أثنى بوتين في كلمته على إسهامات شركة فاغنر في مكافحة النازية بأوكرانيا، مؤكدًا أن بريغوجين ارتكب أخطاء في مساره لكنه حقق أيضًا نتائج ملموسة.