المدينة المنورة تسجل أعلى حرارة اليوم بالسعودية

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن المدينة المنورة سجلت اليوم الخميس أعلى درجات الحرارة في السعودية.

المدينة المنورة في المركز الأول

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن المدينة المنورة تصدرت اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، لتسجل 47 درجة مئوية.

وأضاف أن رفحاء والأحساء جاءا في المركز الثاني بتسجيل 46 مئوية، فيما جاء بعد ذلك في المركز الثالث كل من القيصومة، العلا، القصيم، الدمام ووادي الدواسر بواقع 45 درجة مئوية.

وسجلت كل من الجوف والرياض وعرعر والقريات وتبوك 44 درجة مئوية ليحتلوا المركز الرابع.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.