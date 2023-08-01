المرور: استخدموا التنبيهات قبل الانتقال من المسارات بوقت كاف

دعت الإدارة العامة للمرور إلى ضرورة الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق واستخدام الإشارات التنبيهية، من أجل قيادة آمنة للجميع.

إرشادات الانتقال بين المسارات

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها، إنه على قائد المركبة قبل تغيير المسار التأكد من عدة أمور تتمثل في:

1- إعطاء الإشارات اللازمة قبل الانتقال بين المسارات بوقت كافِ.

2- عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.

3- التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.

تقليل وقوع الحوادث

ويساهم الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق في انسيابية الحركة المرورية، وتقليل فرص وقوع الحوادث، خاصة في محيط الإشارات المرورية ومداخل ومخارج الطرق، حسبما أكدت الإدارة العامة للمرور.