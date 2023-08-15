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المشاغب نيمار .. لم يف مع برشلونة ويتحدى رونالدو من جديد في السعودية

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
المشاغب نيمار .. لم يف مع برشلونة ويتحدى رونالدو من جديد في السعودية
المواطن - محمد سمعه

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من المعروف دائمًا عن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أنه مشاغب خارج وداخل الملعب، حيث يملك مهارات فنية مميزة جعلته يلعب في أكبر صفوف أندية أوروبا مثل برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وأيضًا مشاغب خارج الملعب حيث عُرف عنه عدم التزامه وتركيزه في حضور الحفلات وعدم الحفاظ على نفسه وأيضًا خلافاته مع بعض من اللاعبين والمدربين الذين زاملهم وتدرب معهم.

النجم البرازيلي صاحب الـ 31 عامًا أغلق حلقة مفرغة من الأسئلة التي دارت حول مصيره بعدما كشفت التقارير أنه سيغادر باريس سان جيرمان، ليضع لبنة جديدة في مسيرته بالانتقال لمنطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى واللعب مع نادي الهلال زعيم السعودية وآسيا في دوري روشن الذي فتح ذراعيه لضم نجوم العالم في كرة القدم.

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مسيرة نيمار

النجم البرازيلي بدأ مسيرته الاحترافية كشاب في نادي سانتوس البرازيلي حيث لعب معه في درجة الشباب خلال الفترة من 2003 حتى 2009، ثم صعد للفريق الأول في عام 2009 واستمر معهم حتى عام 2013.

انضم لـ برشلونة حيث كان الانضمام للعملاق الكتالوني بمثابة القرار السليم الذي رأى نيمار معه النور حيث شهد أفضل فترات مسيرته في برشلونة باللعب بجوار النجوم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز.

الصورة الشهيرة لـ نيمار مع بيكيه
الصورة الشهيرة لـ نيمار مع بيكيه

وفي صيف 2017، تعد الذكرى الأسوأ لمشجعي برشلونة هو خيانة اللاعب البرازيل لوعده مع النادي حيث كان وعد وقتها بالتجديد ووقتها نشر المدافع الإسباني المخضرم جيرارد بيكيه حينما كان لاعبًا في برشلونة صورة له مع نيمار بعنوان ” سيبقى”، لكن اللاعب البرازيلي ضرب بكل ذلك عرض الحائط وفضّل الانتقال لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم آنذاك في صيف 2017.

ومنذ انضمامه لـ باريس سان جيرمان لم يعش النجم البرازيلي أفضل فترات مسيرته حيث لم يُتوج بـ دوري أبطال أوروبا مع الفريق الباريسي واقتصرت كل إنجازاته على الفوز بالدوري والكأس وكأس السوبر في فرنسا فقط.

نيمار - كريستيانو رونالدو

لقاء ضد رونالدو مجددًا

النجم البرازيلي فضّل الانتقال إلى السعودية لتحدي كريستيانو رونالدو حيث سبق للثنائي وأن تقابلا ضد بعضهما البعض حينما كان الأول لاعبًا لبرشلونة والثاني نجمًا ساطعًا في ريال مدريد الإسباني، وتقابلا ضد بعضهما البعض حينما كان نيمار لاعبًا لباريس سان جيرمان ورونالدو في الريال وذلك في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

النجم البرازيلي اختار الانتقال إلى الهلال حتى صيف 2025، حيث اختار كلمة مميزة أثناء تقديمه في مقطع فيديو للجماهير الهلالية قائلًا: ” أنا هنا في السعودية، أنا هلالي”.

نيمار هلالي

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