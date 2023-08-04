الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الفيضانات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت العاصمة بكين، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين.

أمطار بكين

وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت العاصمة بكين، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه ” .

ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت العاصمة بكين، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال سمو ولي العهد ” بلغني نبأ الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت العاصمة بكين، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه ” .