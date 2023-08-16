الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس كوريا الجنوبية

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، في وفاة والده.
وقال الملك: “تلقينا نبأ وفاة والدكم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.
وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، في وفاة والده.
وقال ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة والدكم، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.