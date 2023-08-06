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بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكم جامايكا

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكم جامايكا
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس السير باتريك ألين، حاكم عام جامايكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جامايكا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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ولي العهد يهنيء

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس السير باتريك ألين، حاكم عام جامايكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جامايكا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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