القبض على مروج الحشيش والإمفيتامين في الحدود الشمالية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوروغواي بذكرى استقلال بلاده توضيح هام من حساب المواطن بشأن دعم سبتمبر سعر اليورو يتراجع قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي دائرة الحكام: النصر لا يستحق ركلتي جزاء أمام الاتفاق والتعاون أسما شريف منير تكشف عن رد فعل والدها بعد حلاقة شعرها عبدالله الحمدان لـ سامي الجابر: شكرًا على دعمك ومساندتك أسباب اطلاق سراح ترامب السعودية والإمارات تحققان التوازن في مجموعة بريكس شاموسكا أكثر المدربين وجودًا بـ دوري روشن
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لويس آلبرتو لاكالي بو، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لويس آلبرتو لاكالي بو، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.