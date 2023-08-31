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بعد تتويجه بجائزة في شهر أغسطس

النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ
المواطن - فريق التحرير

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أشاد نادي النصر، بقائد الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي لشهر أغسطس.

كريستيانو رونالدو الأفضل في التاريخ

وأعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، عن فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس، بعد المستوى المميز الذي قدمه، ليساهم في استعادة النصر لتوازنه بعد الخسارة في أول جولتين.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وعلق حساب النصر الرسمي على منصة “إكس”، على فوز نجمه البرتغالي، قائلًا: “الأفضل في شهر أغسطس؟.. الأفضل على مدى التاريخ.. لا جديد!.. الأرقام هي من تتبع النجم التاريخي؛ لاعب نادي النصر، كريستيانو رونالدو”.

ويُعد كريستيانو رونالدو هو الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف في دوري روشن السعودي، بعدما ساهم في إحراز 7 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات، وقدم تمريرتين حاسمتين، ليخطف نجومية شهر أغسطس.

رونالدو
كريستيانو – المصدر spl

النصر في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الحزم في المركز الـ16 برصيد نقطتين.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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