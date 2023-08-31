لقطات اقتراب سفن روسية من المياه الإقليمية البريطانية وادي الدواسر الأعلى حرارة لليوم الثاني على التوالي النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ وظائف شاغرة في مجمع طباعة المصحف الشريف الأسهم السعودية تغلق على انخفاض 83 نقطة إكس تتيح مكالمات الفيديو على منصتها قريبًا الجماهير سلاح الشباب لاستعادة التوازن إتاحة وحدات سكنية ضمن القسط الميسر يبدأ من 850 ريالًا أمريكي يسمم جيرانه بطريقة غير متوقعة لقطات رائعة لـ القمر الأزرق العملاق حول العالم لن تتكرر قبل 14 عامًا
أشاد نادي النصر، بقائد الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي لشهر أغسطس.
وأعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، عن فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس، بعد المستوى المميز الذي قدمه، ليساهم في استعادة النصر لتوازنه بعد الخسارة في أول جولتين.
وعلق حساب النصر الرسمي على منصة “إكس”، على فوز نجمه البرتغالي، قائلًا: “الأفضل في شهر أغسطس؟.. الأفضل على مدى التاريخ.. لا جديد!.. الأرقام هي من تتبع النجم التاريخي؛ لاعب نادي النصر، كريستيانو رونالدو”.
ويُعد كريستيانو رونالدو هو الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف في دوري روشن السعودي، بعدما ساهم في إحراز 7 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات، وقدم تمريرتين حاسمتين، ليخطف نجومية شهر أغسطس.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الحزم في المركز الـ16 برصيد نقطتين.