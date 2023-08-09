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بعد تجاوز عقبة الشرطة العراقي

النصر يتأهل لنهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
النصر يتأهل لنهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد الشرطة العراقي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بفوز العالمي بهدف دون رد.

محاولات مستمرة من العالمي

وانطلقت مباراة النصر ضد الشرطة العراقي التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها بشكل سريع، وسط سيطرة من العالمي الذي ظهر بشكل أفضل واستحوذ على اللعب.

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وهدد العالمي مرمى الشرطة العراقي سريعًا، حيث أطلق أندرسون تاليسكا تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الرابعة أمسكها حارس المرمى، قبل أن ينقذ فرصة أخرى من النجم البرازيلي.

النصر ضد الشرطة
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

واستمرت المحاولات النصراوية وسط دعم كبير من الجماهير في المدرجات، التي أشعلت أجواء المباراة، ونجح كريستيانو رونالدو في هز الشباك عند الدقيقة 32، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

وضغط العالمي بقوة، وأطلق أليكس تيليس تسديدة صاروخية، اصطدمت بالعارضة، وكاد أن يُسجل كريستيانو رونالدو هدفًا في اللحظات الأخيرة، ولكنه أهدر الفرصة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد الشرطة العراقي بالتعادل السلبي.

النصر والشرطة العراقي
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

النصر يواصل الضغط

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل العالمي ضغطه وأهدر اللاعبون العديد من الفرص أمام المرمى، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، عقب تعرض النجم السنغالي ساديو ماني للعرقلة.

وسدد كريستيانو رونالدو ركلة الجزاء بنجاح، ليمنح العالمي التقدم عند الدقيقة 75، واستمرت المحاولات لهز الشباك مجددًا، وظهر ساديو ماني بشكل مميز وصنع أكثر من فرصة.

ومرر ساديو ماني ولعب كرة مميزة، قابلها رونالدو برأسية، إلا أن الحارس أبعدها عند الدقيقة 89، وتصدى نواف العقيدي لانفراد تام بالمرمى، لتنتهي المباراة بفوز النصر ضد الشرطة العراقي، وتأهله إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

مباراة النصر والشرطة
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

 

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