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في نهائي كأس الملك سلمان للأندية

الهلال والنصر إلى شوطين إضافيين

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٤ مساءً
الهلال والنصر إلى شوطين إضافيين
المواطن - فريق التحرير

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انتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي لـ مباراة الهلال والنصر بالتعادل بنتيجة 1-1 ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين وذلك في نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

الهلال والنصر

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني نجح الهلال في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي ميشايل في الدقيقة الخمسين، ثم نجح البرتغالي رونالدو في إدراك هدف التعادل بالدقيقة الـ 74 بعد تمريرة متقنة من اللاعب سلطان الغنام.

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ويسعى النصر لحصد 6 ملايين دولار أمريكي، والفوز باللقب العربي لأول مرة في تاريخه، بينما يريد نادي الهلال الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

الهلال والنصر - كنو - نهائي كأس الملك سلمان للأندية

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