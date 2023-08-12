الهلال والنصر إلى شوطين إضافيين

الهلال بوابة كريستيانو رونالدو لتحقيق أول ألقابه مع النصر الديوان الأميري الكويتي: الشيخ نواف الأحمد بخير وصحة الضباب يغطي أجواء الباحة في مشهد أخاذ توعك المعيقلي يشغل العالم وحصافة السديس تتصدر رونالدو يقود النصر للفوز بـ كأس الملك سلمان للأندية للمرة الأولى في تاريخه انتشار واسع للسحب وزخات رعدية بعدد من المناطق فرحة رونالدو بعد تسجيله هدف النصر الثاني في الهلال أسعار الذهب تسجل مستويات قياسية جديدة الطائي يهزم ضمك بهدف دون رد رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك الهلال
انتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي لـ مباراة الهلال والنصر بالتعادل بنتيجة 1-1 ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين وذلك في نهائي كأس الملك سلمان للأندية.
وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني نجح الهلال في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي ميشايل في الدقيقة الخمسين، ثم نجح البرتغالي رونالدو في إدراك هدف التعادل بالدقيقة الـ 74 بعد تمريرة متقنة من اللاعب سلطان الغنام.
ويسعى النصر لحصد 6 ملايين دولار أمريكي، والفوز باللقب العربي لأول مرة في تاريخه، بينما يريد نادي الهلال الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.