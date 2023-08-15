Icon

الهلال يعلن رسميًا تعاقده مع البرازيلي نيمار Icon الهلال يراقب كيلور نافاس Icon سدايا والتعليم تتيحان التسجيل في برنامج مبرمجي ذكاء المستقبل Icon الكويت تعلن رصد متحور فيروس كورونا EG.5 Icon الحياة الفطرية تجند 30 فرقة ميدانية لمواجهة تزايد قرود البابون Icon السجن 5 سنوات عقوبة حيازة ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية Icon جماهير النصر تطلب ضم دي بروين رغم إصابته Icon 6 صباحًا حملة للتوعية بأهمية تهيئة الأطفال للعام الدراسي الجديد Icon مدني جدة يخمد حريقًا في سطح مبنى غير مأهول Icon مشهد مهيب.. صواعق وبروق تضرب قمة جبل شدا بالباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لضمه في صيف 2023

الهلال يراقب كيلور نافاس

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٦ مساءً
الهلال يراقب كيلور نافاس
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يراقب نادي الهلال، الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الحارس الأساسي عبدالله المعيوف ظهر بمستوى غير جيد في بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي أُقيمت مؤخرًا في السعودية، مما جعل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس يعتمد على محمد العويس في النهائي ضد النصر يوم السبت الماضي.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب

وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب

وزارة الطاقة تعلن عن 59 وظيفة بعدة تخصصات

وزارة الطاقة تعلن عن 59 وظيفة بعدة تخصصات

وذكرت صحيفة Le Parisein الفرنسية أن الهلال يفكر في ضم نافاس صاحب الـ 36 عامًا مع ضم الإيطالي ماركو فيراتي.

مسيرة كيلور نافاس

نافاس خاض مسيرته مع أندية ليفانتي الإسباني وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ولعب في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وحقق كيلور نافاس مع ريال مدريد 11 لقبًا، كما حقق مع باريس سان جيرمان 7 ألقاب.

كيلور نافاس الحارس الكوستاريكي

كذلك وضع الهلال أنظاره على ضم ياسين بونو حارس مرمى فريق إشبيلية الإسباني.

بونو يلعب مع فريق إشبيلية منذ عام 2020 قادمًا من جيرونا الإسباني، كما نجح مع إشبيلية بالفوز بلقبين في بطولة الدوري الأوروبي.

ياسين بونو على رادار الهلال

التعاقد مع ياسين بونو قد يجعل الهلال يوجه الشكر لـ عبدالله المعيوف مع الإبقاء على محمد العويس، حيث سيكون بونو التعاقد السادس لأزرق الرياض بعد ضم السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ملينكوفيتش والبرازيلي نيمار ومواطنه مالكوم.

وكان النصر فكر في التعاقد مع بونو مسبقًا وذلك بعد إصابة الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك الهلال
الرياضة

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك...

الرياضة
برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل...

السعودية اليوم
النصر يحسم صفقة أليكس تيليس
الرياضة

النصر يحسم صفقة أليكس تيليس

الرياضة
الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون
السعودية اليوم

الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها...

السعودية اليوم
إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق نار
العالم

إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق...

العالم
كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء الحرب الكورية
العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء...

العالم
محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية التوازن البيئي
السعودية اليوم

محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية...

السعودية اليوم
صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى
السعودية اليوم

صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس...

السعودية اليوم