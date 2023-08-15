الهلال يراقب كيلور نافاس

يراقب نادي الهلال، الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الحارس الأساسي عبدالله المعيوف ظهر بمستوى غير جيد في بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي أُقيمت مؤخرًا في السعودية، مما جعل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس يعتمد على محمد العويس في النهائي ضد النصر يوم السبت الماضي.

وذكرت صحيفة Le Parisein الفرنسية أن الهلال يفكر في ضم نافاس صاحب الـ 36 عامًا مع ضم الإيطالي ماركو فيراتي.

مسيرة كيلور نافاس

نافاس خاض مسيرته مع أندية ليفانتي الإسباني وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ولعب في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وحقق كيلور نافاس مع ريال مدريد 11 لقبًا، كما حقق مع باريس سان جيرمان 7 ألقاب.

كذلك وضع الهلال أنظاره على ضم ياسين بونو حارس مرمى فريق إشبيلية الإسباني.

بونو يلعب مع فريق إشبيلية منذ عام 2020 قادمًا من جيرونا الإسباني، كما نجح مع إشبيلية بالفوز بلقبين في بطولة الدوري الأوروبي.

ياسين بونو على رادار الهلال

التعاقد مع ياسين بونو قد يجعل الهلال يوجه الشكر لـ عبدالله المعيوف مع الإبقاء على محمد العويس، حيث سيكون بونو التعاقد السادس لأزرق الرياض بعد ضم السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ملينكوفيتش والبرازيلي نيمار ومواطنه مالكوم.

وكان النصر فكر في التعاقد مع بونو مسبقًا وذلك بعد إصابة الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا.