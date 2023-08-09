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بعد فوزه على الشباب بثلاثية

الهلال يضرب موعدًا مع النصر بنهائي كأس الملك سلمان للأندية

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ مساءً
الهلال يضرب موعدًا مع النصر بنهائي كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الشباب، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بفوز الزعيم بثلاثة مقابل هدف.

تقدم الهلال ضد الشباب

وانطلقت مباراة الهلال ضد الشباب التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، قبل أن ينجح الأزرق في هز الشباك بعد مرور 9 دقائق فقط.

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وتدخل حسين الصبياني على ميشيل ديلغادو، ليحتسب الحكم خطأ، ويمنح البطاقة الصفراء للاعب الشباب، ولعب البرتغالي روبن نيفيز الكرة بشكل مميز، ليُقابلها محمد كنو برأسية رائعة ويسجل الهدف الأول.

محمد كنو
كنو – المصدر @UAFAAC

وكاد مالكوم أن يهز الشباك عند الدقيقة 12، إلا أن تسديدته ذهبت أعلى المرمى، ومرت رأسية سالم الدوسري بجوار القائم، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء لعبدالله المعيوف عند الدقيقة 24، للمس الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء.

وتصدى البديل حبيب الوطيان لتسديدة قوية من بانيغا فور نزوله، وضغط لاعبو الليوث وأهدروا فرصًا عديدة، قبل أن يسجل مالكوم الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال ضد الشباب بهدفين دون رد.

مالكوم
مالكوم – المصدر @Alhilal_FC

ضغط كبير من الشباب

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سيطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على اللعب، مستغلًا النقص العددي في صفوف الهلال، قبل أن ينجح الكولومبي غوستافو كويلار في تقليص الفارق بتسديدة صاروخية عند الدقيقة 56.

كويلار
كويلار – المصدر @UAFAAC

وأشعل هدف كويلار المباراة، حيث منح لاعبو الشباب دفعة معنوية لتسجيل هدف آخر، وسط تماسك دفاعي كبير من لاعبي الأزرق، قبل أن يهز عبدالله الحمدان الشباك بالهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من سالم الدوسري، وتنتهي المباراة بفوز الهلال بنتيجة 3\1.

وضرب الهلال موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية المقرر إقامته، مساء يوم السبت المقبل، وذلك بعدما أطاح العالمي بالشرطة العراقي.

نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

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