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في الجولة الثانية من دوري روشن

الهلال يكتفي بالتعادل أمام الفيحاء في ليلة تقديم نيمار

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ مساءً
الهلال يكتفي بالتعادل أمام الفيحاء في ليلة تقديم نيمار
المواطن - فريق التحرير

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اكتفى الفريق الكروي الأول بـ الهلال بالتعادل أمام الفيحاء بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ملخص مباراة الهلال والفيحاء

وكان اللاعب البرازيلي ميشايل سجل الهدف الأول لـ الفريق العاصمي ولكن تم إلغاؤه.

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ثم سجل اللاعب فاشيون ساكالا الهدف الأول للفيحاء بالدقيقة الخامسة عشرة وبعدها تعادل اللاعب عبدالله الحمدان لأزرق الرياض في الدقيقة العشرين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها ليحصد الأزرق نقطة والفيحاء نقطة، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الأزرق 4 نقاط في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد الفيحاء 4 نقاط في المركز السادس.

الهلال والفيحاء - علي البليهي

تقديم نيمار

يذكر أن النجم البرازيلي نيمار صفقة الهلال الجديدة كان قُدم في حفل مميز أمام 60 ألف هلالي قبل انطلاق مباراة الفيحاء اليوم.

 

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